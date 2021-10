Kosten für Schnelltests in Salzgitter teilweise noch unklar

Der Bund bezahlt seit Montag keine zertifizierten Corona-Schnelltests mehr. Seit es breite Impfangebote gegen das Corona-Virus gibt, hat die Zahl der Testzentren auch in Salzgitter abgenommen. Wir haben uns bei denen umgehört, die noch immer zertifizierte Schnelltests durchführen.

Corona-Schnelltests auch in Salzgitter-Thiede und -Bad kostenpflichtig

In Salzgitters Stadtteilen testen auch Arztpraxen auf SARS-Cov-2 mittels Schnelltest. In Thiede etwa testen Mitarbeiter von Dr. Ulrike Rühmann in der Praxis für Zahnheilkunde Patienten auf das Virus. „Die Zahl der Tests hat deutlich abgenommen. Es ist viel weniger los bei uns als im April“, berichtet Rühmann. Sie schätzt, dass es im April Bedarf an etwa 100 Testungen pro Tag gegeben habe. Da hatte es zwar schon Impfungen gegeben, doch es konnte vielen noch kein Angebot gemacht werden.

Aktuelle Testzahlen mit denen im April kaum zu vergleichen

In der vergangenen Woche hat es zwischen 10 und 15 Tests pro Tag in der Thieder Praxis gegeben, schätzt die Ärztin. Am Montag habe es verhältnismäßig wenige Termine gegeben. Ob das daran liegt, dass die Schnelltests ab sofort lediglich für Kinder unter 12 und Erwachsene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, kostenlos sind, sei schwer zu sagen. Aber fest steht: „Wir müssen jetzt Geld nehmen.“ Bis zum 11. Oktober wurde ein zertifizierter Corona-Schnelltest vom Bund mit bis zu 12,50 Euro vergütet. Und wie viel will die Ärztin nun nehmen? „Darüber rätseln wir hier in der Praxis noch“, gibt sie zu, „wir schauen erstmal, was die Konkurrenz macht. Es wird aber zwischen 15 und 20 Euro liegen.“

Kinder und Erwachsene, die sich nicht impfen lassen wollen, gehören zur Kundschaft

Auch in der Apotheke am Schützenplatz hält man sich bedeckt gegenüber unserer Zeitung. Inhaberin Kerrin Bock bestätigt, dass sich der Preis im gleichen Rahmen bewegt wie bei Rühmann. „Die Schnelltests sind definitiv ein Aufwand für uns“, bestätigt sie, „wir müssen ja besondere Ausrüstung tragen.“ Außerdem werden Kunden in einem Zelt durch ein Fenster getestet. „Es waren auch schon positive Fälle dabei“, betont sie. Mittlerweile sei es auch in Bocks Apotheke entspannter geworden. Es gebe nur noch einige wenige Personen am Tag, die sich testen lassen. „Wir testen circa zwei Stunden am Tag, wir haben das Zeitfenster erstmal verkleinert. Aber wir schauen, wie es sich weiterentwickelt“, sagt die Apothekerin. Zu ihren Kunden gehören zum Beispiel Kinder. „Wir hatten hier erst ein Kind, das einen zertifizierten Test brauchte. In der Schule sind das ja nur Selbsttests, dafür gibt es kein Zertifikat“, erklärt Bock.

Thieder Zahnärztin appelliert

Auch in der Thieder Praxis macht sich Dr. Rühmann Gedanken über Kinder in den Schulen: „Sie sind die Hauptleidtragenden.“ Sie beklagt, dass viele ihrer Patienten sich partout nicht impfen lassen wollen. „Impfen ist auch wichtig, damit wir keine Infektionen in die Schulen tragen. Schulen sind keine Infektionsherde, die Viren kommen von außen in die Schule“, gibt sie zu bedenken. Sie sei traurig, dass Eltern sich nicht impfen lassen.

