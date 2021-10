Unbekannter ramponiert in Salzgitter Auto mit E-Scooter

Ein Verursacher eines Unfalls ist laut Mitteilung der Polizei am Samstag vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Samstagmorgen sei die Polizei zu einem beschädigten Pkw in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Salzgitter gerufen worden.

Neben dem zerkratzten und eingedellten Auto sei ein auf dem Boden liegender E-Scooter gefunden worden.

E-Scooter-Typ ist in Salzgitter zu mieten

Das Schadensbild an dem Pkw habe mit den Baumaßen des E-Scooters korrespondiert, so die Polizei. Bei dem Fahrzeug handele es sich um ein Exemplar der im Gebiet der Stadt Salzgitter zur freien Anmietung zur Verfügung stehenden Scooter.

Am beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Zeugen für den Unfallhergang werden gebeten, sich unter (05341) 18970 mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen.

red

