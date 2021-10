Eva Fuhrmann (in Schwarz, an der Tür) und Mitgründerin Roswita Reimann (links daneben) bei der Einweihung der Frauen-Forum-Räume im Seeviertel. Neben den Mitarbeitern waren auch St.-Markus-Pfarrer Eberhard Brinkmann und Dezernent Dirk Härdrich (beide in der Tür) dabei.