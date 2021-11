Durch die hohen Flüchtlingszahlen ab 2015 ist „Integration“ ein großes Thema in Salzgitter. Um den Zuzug zu bremsen, wurde 2017 vom Land eine Bremse installiert, die es Asylsuchenden erschweren sollte, sich in Salzgitter niederzulassen, die mehrfach verlängert wurde. Dass die gegen Flüchtlinge und Muslime hetzende AfD in der Stahlstadt für die nächsten Jahre dem Ausschuss für Soziales, Integration und Gesundheit vorstehen soll, löst zum Teil heftige Kritik aus, die sich speziell gegen die SPD-Ratsfraktion und die Christdemokraten richtet.