Hochwasserschutz-Projekt: Damm in Rhene soll erhöht werden

Rhene. Der Wasserverband Peine hat mit Erkundungen der Dammsubstanz am Innerste-Damm in Rhene begonnen. Im kommenden Jahr könnten Bauarbeiten beginnen.

Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke (rechts) informiert sich an der Wallanlage in Rhene über die geplante Hochwasser-Schutzmaßnahme. Der Wall soll auf rund 530 Metern Länge, bis zum Waldstück im Hintergrund, erhöht werden.

Bodenerkundungen am Innerste-Damm in Rhene künden von einem Hochwasserschutz-Projekt in der Samtgemeinde Baddeckenstedt. „Wir setzen ein Projekt aus unserem Maßnahmenkatalog zum Hochwasserschutz der Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland um“, wird Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke in einer Mitteilung des Wasserverbandes Peine zitiert. „Dazu werden wir die bestehenden Wall-Anlagen in Rhene ertüchtigen.

Der Hochwasserschutz-Damm solle erhöht werden, um die Ortslage vor einem hundertjährigen Hochwasserereignis zu schützen, heißt es. Nun finden zunächst wichtige Bodenerkundungen statt. Die Gremien der Samtgemeinde werden im weiteren Planungsfortschritt mit eingebunden. Rund 485.520 Euro Kosten setzen die Planer derzeit an, Fördermittel des Landes seien für diese Hochwasserschutz-Maßnahme beantragt.

Bestehende Dammanlage in Rhene weist sogenannte Fehlhöhen auf

Das Projekt in Rhene sei ein Beispiel dafür, wie bestehende Anlagen und topografische Rahmenbedingungen bei der Erstellung der Maßnahmen für die Flussgebietspartnerschaft Nördliches Harzvorland mit eingeflossen sind. „Neue hydrologische Berechnungen und Geländevermessungen haben gezeigt, dass die bestehende Dammanlage in Rhene sogenannte Fehlhöhen aufweist und die Ortschaft bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis nicht ausreichend schützen kann. Dazu müsste die Dammkrone laut den Berechnungen im Durchschnitt um 70 Zentimeter erhöht werden“, beschreibt Sven Glodniok, Umweltingenieur beim Wasserverband Peine.

Zudem müsse man die Bausubstanz der alten Wälle intensiv prüfen. „Auch von Durchwurzelungen ist auszugehen. Es geht darum, den Aufbau und aktuellen Zustand der gut hundert Jahre alten Wallanlagen nun detailliert zu untersuchen“.

Auf 530 Metern des Dammes finden Kleinrammbohrungen statt

Bis zu vier Tage dauert die Untersuchung der Dammsubstanz vor Ort, wie der Wasserverband mitteilt. Dabei werden rund 530 Meter des Damms untersucht. „Wir nehmen Kleinrammbohrungen vor. Mit diesen können wir das verwendete Material und den Aufbau des bestehenden Damms gut nachvollziehen“, erläutert Glodniok. „Bei den Sondierungen erkunden wir zudem die Dichte des Materials und achten auf etwaige Hohlräume, die die Standfestigkeit beeinträchtigen könnten. Bis zu sieben Meter Tiefe untersuchen wir den Aufbau des Damms und seines Untergrunds.“

Die Proben werden in den kommenden Wochen weiter von spezialisierten Ingenieurbüros ausgewertet. Besonders im Blick, so Glodniok, seien auch die Baumbestände am Damm. „Durchwurzelung hat die Standfestigkeit des Walls bereits sichtbar beeinflusst. Wir prüfen bei den Baugrunduntersuchungen auch diese Frage genauer. Mit der Genehmigungsbehörde werden wir im Rahmen der weiteren Planungsschritte dann die diversen naturschutzrechtlichen Fragestellungen rund um die Wall-Ertüchtigung, von Bäumen bis zu Fledermaus-Habitaten, weiter intensiv beraten.“

Bis Jahresende soll die Auswertung der Bohrungen dauern

Zudem sei auch die Querung des Damms zum Sportplatz ein Detail, dem sich die Planer widmen. Bis Ende des Jahres werde die Auswertung der Daten aus den Bohrungen der Baugrunduntersuchungen voraussichtlich dauern. „Wir planen derzeit, die Genehmigungsplanung im zweiten Quartal 2022 bei den Behörden einreichen zu können. Dann folgt das Planfeststellungsverfahren“, so Glodniok. Idealerweise könne noch im Winter 2022 mit dem Bau begonnen werden. 2023 solle die Ertüchtigung der Wallanlage abgeschlossen werden.

red

