Frontalkollision auf der Bundesstraße 6 – eine verletzte Person

Zu einem Unfall auf der Bundesstraße 6 ist es, wie die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt erst am Sonntag mitteilten, bereits am Freitagmittag gekommen. Nach Mitteilung der Einsatzkräften rückten sie mit dem Einsatzstichwort: „Verkehrsunfall mit verletzter Person, auslaufende Betriebsflüssigkeit“ aus. In Fahrtrichtung Goslar, auf Höhe der Abbiegung nach Heere, waren zwei PKW frontal ineinander gefahren. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Eine verletzte Person gab es bei dem Unfall. Foto: Feuerwehr

Die Polizei war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor Ort; die Kameradinnen und Kameraden sicherten die Unfallstelle ab und versorgten die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurden noch Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt. Die B6 konnte während des Einsatzes durch Verkehrsregelung der Polizei abwechselnd auf einer Spur befahren werden.

Die Kollision ereignete sich am Freitagmittag. Foto: Feuerwehr

red

