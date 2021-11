Ringelheim: Wo verbirgt sich das Grab der Heiligen Judith?

1000 Jahre ist es her, dass Judith, die in der katholischen Kirche als Heilige verehrt wird, 1021 zur Äbtissin des 941 gegründeten Chorfrauenstiftes Ringelheim gewählt wurde. Sie ist die Namensgeberin des „Judith-Wohnheimes“, einer karitativen Einrichtung in Ringelheim, wie Pastor Hans Günter Sorge von der Katholischen Kirche Salzgitter mitteilt.

Wer möchte mit Pastor Hans Günter Sorge nach dem Grab der Heiligen Judith suchen?

Nun möchte er ein weiteres Mal nach dem Grab der Heiligen Judith suchen. Dabei hofft und setzt er auf neueste technische und wissenschaftliche Möglichkeiten. Wer Lust und Interesse hat, ihm bei der Lüftung des Geheimnisses um das Grab der Heiligen Judith zu helfen, kann sich unter (01573) 4678002 oder per E-Mail an h-g.sorge@web.de bei ihm melden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Judith ist die Schwester des Heiligen Bernward, Bischof von Hildesheim. Dieser schenkte dem Chorfrauenstift einst eine monumentale Holzplastik des gekreuzigten Christus. Sie sei von hoher, kunstgeschichtlicher Bedeutung und wird im Dommuseum in Hildesheim aufbewahrt. Eine Kopie hängt in der größten Barockkirche Norddeutschlands „St. Abdon und Sennen“ in Ringelheim. Dort ist Judith auch begraben. Leider weiß niemand mehr, wo sich ihr Grab befindet. Die Suche nach dem Grab sei fast aussichtslos, da es in der Vergangenheit mehrere gescheiterte Versuche gegeben habe, teilt Pastor Sorge mit.

Abt Nikolaus I. von Ringelheim hatte 1497 in einem alten Messbuch die Grabstellenbeschreibung gefunden und das Grab öffnen lassen

Man wisse, dass um 1500 an der Nordseite des Mittelschiffs der Klosterkirche in der Nähe des Orgelaufganges eine Steinplatte über die Äbtissin Judith angebracht war. Diese sei leider verschollen. Sie soll bei Umbauarbeiten unter Stuck verschwunden sein. Die Grablege der Heiligen Judith in einem Steinsarg sei Ende des 15. Jahrhunderts noch bekannt gewesen. Abt Nikolaus I. von Ringelheim hatte 1497 in einem alten Messbuch die Grabstellenbeschreibung gefunden und das Grab öffnen lassen.

Durch viele Umbauarbeiten des Klosters nach der Reformationsphase zwischen 1568 und 1643 und durch die Umgestaltung der Klosterkirche nach dem verheerenden Brand 1596 werde die Suche nach dem Grab Judiths immer schwieriger. 1840 unternahm Pastor Johannes Stratmann den vorerst letzten Versuch, die Grabstelle zu finden – ergebnislos.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de