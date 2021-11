Vor 60 Jahren starteten die großen Industrieunternehmen Salzgitters die ersten Anwerbeversuche in der Türkei. Heute leben und arbeiten nicht nur viele der Arbeitsmigranten von damals, sondern auch ihre Kinder und Enkelkinder in Salzgitter. Den Jahrestag beging die IG Metall in Kooperation mit der Salzgitter AG und der FöTEV Niedersachsen mit einem Freundschaftskonzert im Hotel am See.