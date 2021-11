Sachbeschädigung Unbekannte zerstören Autos in einer Tiefgarage in Lebenstedt

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die in einer Tiefgarage in Lebenstedt abgestellte Autos demoliert haben. (Symbolbild)

Lebenstedt. Täter sind in Lebenstedt in eine Tiefgarage eingebrochen und haben Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei vermutet, dass sie am Tatort noch gegessen haben.