Corona-Regeln: Polizei kontrolliert erneut in Salzgitter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20.15 bis 2.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Salzgitter gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst das Einhalten der aktuell geltenden Corona-Vorschriften. Überprüft wurden im genannten Zeitraum laut Mitteilung Gastronomiebetriebe und Spielhallen im gesamten Stadtgebiet Salzgitters. Verstöße seien nicht festgestellt worden. Sowohl die kontrollierten Betreiber als auch die Besucher seien den Beamten kooperativ gegenübergetreten. Weiterhin erkennbar, si die Polizei, sei eine erkennbar hohe Akzeptanz der Bürger für die Kontrollen. Daher ergehe der nochmalige Appell, sich weiterhin an die geltenden Corona-Vorschriften zu halten. Weitere Kontrollen in Kooperation mit allen zuständigen Behörden und Institutionen sollen folgen.

Unbekannter bestiehlt Frau im Bus

Einer 57-jährigen Frau ist am Samstag gegen 15 Uhr in einem Bus eine Bauchtasche mit 1350 Euro entwendet worden. Sie saß laut Polizei auf einer Vierer-Bank und habe die Bauchtasche vor sich abgelegt. Später habe sich ein Mann zur ihr gesetzt. Nach einem Moment der Ablenkung sei die Tasche verschwunden gewesen. Der Tatverdächtige sei dicklich und etwa 1,60 Meter groß gewesen. Hinweise an die Polizei Salzgitter: (05341) 18970.

Auffahrunfall: 3500 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall kam es laut Polizei am Samstag gegen 19.10 Uhr an der Nord-Süd-Straße/Am Pfingstanger. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer fuhr demnach aus Unachtsamkeit an einer roten Ampel auf den Wagen eines 37-Jährigen auf. Beide Beteiligten seien unverletzt geblieben. Schadenshöhe: etwa 3500 Euro.

Unbekannte haben auf der Straße Smeewinkel die Motorhaube eines VW Polo zerkratzt. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr. Den Schaden gibt sie mit etwa 500 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

