Salzgitteraner des Jahres – deshalb hat dieses Duo gewonnen

Die Salzgitteraner des Jahres 2021: Ralf Maly und Barbara Piefke. Sie stehen im Impfzentrum an vorderster Front und wünschen sich, dass auch in Zukunft der Respekt gewahrt wird.

Tierfreunde, Kunst-Enthusiasten und Fluthelfer – das sind nur einige Nominierte unseres Preises Salzgitteraner des Jahres gewesen. Das ehrenamtliche Engagement in Salzgitter ist so vielfältig wie die Stadt selbst. Darin waren sich die Laudatorinnen und Laudatoren am Mittwochnachmittag einig, als die Preisträgerinnen und Preisträger coronabedingt virtuell gefeiert wurden.

Lesen Sie hier, wer nominiert gewesen ist – und weshalb.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Salzgitteraner des Jahres 2021: Ralf Maly und Barbara Piefke. Foto: Phil-Kevin Lux

Impf-Duo gewinnt ersten Preis Salzgitteraner des Jahres

Auf dem ersten Platz sind Barbara Piefke und Ralf Maly. Sie überzeugten Leser und Jury besonders, da sie in der Krise an erster Linie standen und viele Stunden darin investiert haben, Salzgitteraner zu impfen. Barbara Piefke hat mehr als 800 Stunden gezählt – Ralf Maly habe das zählen irgendwann aufgegeben, berichtete er, doch komme er mindestens auch auf diese Zahl.

Das würdigte Laudatorin und Chefredakteurin Dr. Kerstin Loehr: „Grenzen gab es für die beiden keine: weder zeitlich noch mental. Sie haben gehandelt – und geholfen. Ängste beiseite geräumt und geimpft, geimpft, geimpft – um der Pandemie Paroli und Einhalt zu gebieten. Dafür möchten ganz viele Menschen in Salzgitter ‘Danke’ sagen – und haben sie zu den Salzgitteranern des Jahres 2021 gewählt.“

Barbara Piefke und Ralf Maly betonten: Ohne ein großes Team an Ehrenamtlichen hätten sie selbst nicht helfen können. Maly appellierte, im Impfzentrum und den mobilen Impfteams den Respekt zu wahren.

Hilfe für das Ahrtal bringt Salzgitteraner von den Johannitern auf Platz 2

Auf den zweiten Platz hat es ein weiteres Duo geschafft. Im Ahrtal halfen die Johanniter Sarah Pfaffenrath und Benjamin Retzack. Laudatorin Claudia Hoyer aus dem Vorstand der TAG Immobilien machte noch einmal deutlich, welches Leid hinter der Katastrophe im Ahrtal steckt: „Menschen, Häuser, Tiere verschwanden im Wasser.“ Existenzen seien vernichtet, Helfer arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus.

Benjamin Retzack bestätigte: „Es sind Bilder, die man nicht vergisst. Auch ich hatte damit zu kämpfen.“ Sarah Pfaffenrath betonte: „Ohne das große Team hätten wir das nicht geschafft.“

Der Mann vom Weißen Ring schafft es auf Platz 3

Auf dem dritten Platz ist Markus Müller. Der Mann vom Weißen Ring kümmert sich um Opfer von Verbrechen, lobt Laudatorin Monika Jüntschke vom Freiwilligenzentrum. 360 Menschen habe der Weiße Ring geholfen. „Die ideelle Zahl lässt sich aber nicht bestimmen“, so sagte Jüntschke.

Das Ehrenamt in Salzgitter ist so vielfältig wie die Stadt

Weitere Nominierte waren Timo Vree (Dachkonzerte), Karin Verstegen (Jugendarbeit in der Bibliothek), Benjamin Kozlowski (Tierschutzverein Salzgitter), Wilma Klein (Hilfe durch Kunst), Ilknur Gülsahin (Nachhilfe in Steterburg) und Bastian Bartsch (Bock auf Rock).

Taubenengel Inga Gröschler aus Salzgitter erhält Sonderpreis

Einen Sonderpreis erhielt Inga Gröschler. Mit den sogenannten Taubenengeln sorgt sie in Salzgitter dafür, dass die Tiere nicht verwahrlosen und damit auch die Menschen stören. Die Teamleiterin der Salzgitter-Zeitung, Stefani Koch, betonte: „Tauben sind nicht jedermanns Freund, aber: Es gibt Menschen, die kümmern sich trotzdem oder gerade deshalb um diese Tiere.“ Inga Gröschler erklärte: „Die Tauben wollen selbst nicht im Müll leben.“

Sie mahnte: „Es muss in den Köpfen ankommen, dass wir das Problem mit Tauben lösen wollen.“ Oftmals würden sie und ihre Mitstreiter beschimpft.

Ingo Kavemann engagierte sich mehr als ein Jahrzehnt für die Bildung in Salzgitter

Redakteur Michael Kothe freute sich besonders über den Sonderpreisträger Ingo Kavemann. Insgesamt 14 Jahre lang war er Vorsitzender des Stadtelternrates. Kavemann hob hervor: „Das tolle Team vom Stadtelternrat ist immer noch aktiv und mit Herzblut dabei.“ Er hoffe, mit dem Preis Werbung für das Ehrenamt machen zu können. Engagement lohne sich, findet er.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de