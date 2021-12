Eine „Einstiegsdroge“: die „Sketch-ab’s“ aus Salzgitter-Bad

Es ist natürlich ein bisschen schade: 2021 feiern die „Sketch-ab’s“ ihr 30-jähriges Bestehen – aber einen passenden Auftritt dazu wird es (vorerst) nicht geben. Genau genommen stehen die Mitglieder der Gruppe pandemiebedingt seit inzwischen gut zwei Jahren nicht mehr vor Publikum auf der Bühne.

Das Repertoire ist da

Aber: Wenn es wieder so weit ist, dann haben die „Sketch-ab’s“ nicht nur ein großes Repertoire in petto, sie haben vor allem: richtig viel Spaß an der Sache. Den hat den Mitgliedern auch das Coronavirus nicht nehmen können.

„Zu Beginn, im Lockdown, haben wir uns per Zoom-Meeting getroffen, einfach um zu quatschen, später haben wir dann kleinere Projekte umgesetzt“, erzählt Beate Andreseck, die die „Sketch-ab’s“ leitet.

So sieht es in der Regel bei den „Sketch-ab's“ aus: volle Bühne, auf der richtig was los ist. Foto: Privat

Laien-Schauspieler zwischen 18 und 73

Auf der Bühne stehen eigentlich regelmäßig rund 20 Laien-Schauspieler zwischen 18 und 73 Jahren. Ihr Spezialgebiet, klar, Sketche. Bekannte Klassiker, Vorlagen aus dem Internet, aber auch selbst geschriebene Stücke – 50 bis 60 kurzweilige Darbietungen haben sich die Mitglieder im Laufe der Jahre „antrainiert“.

Wo am meisten gelacht wird? „Arzt- und Ehe-Sketche gehen immer“, weiß Andreseck. Vor drei Jahrzehnten wurde die Gruppe als Sparte der Theatergruppe Salzgitter-Bad von Friedel Nüsse gegründet. Zu Anfang noch mit allerhand Improvisationsgeschick auf eher kleineren Bühnen unterwegs, wurde es mit der Zeit immer professioneller. Die Mitglieder haben höchste Ansprüche an ihre Darbietungen.

Auch wenn es locker und leicht auf der Bühne daherkommt: „Jede Geste, jedes Wort bei einem Sketch muss sitzen“, sagt Hans-Günther Gerhold, der die Theatergruppe seit vielen Jahren leitet.

Guter Startpunkt für Neulinge

Aber die „Sketch-ab’s“ sind ein guter Startpunkt für Schauspiel-Neulinge, findet Beate Andreseck. „Bei uns kann man herausfinden, ob es passt.“ Quasi die „Einstiegsdroge“ ins Theaterspiel, meint Gerhold. Salzgitteranerin Andreseck ist auch diejenige, die die Mitglieder mit selbst geschriebenen Sketchen versorgt. Andreseck bringt Alltagsanekdoten zu Papier, gern auch Politisches, und präsentiert die Ergebnisse der Gruppe. Dann wird gemeinsam geschaut, ob alle herzhaft lachen können.

Pro Jahr haben die „Sketch ab’s“ durchschnittlich zwölf Auftritte – darunter auch ihre große Show bei der kulturellen Eröffnung des Altstadtfestes –, fahren durchaus auch nach Wolfsburg, in den Elm oder nach Lengede, spielen vor 20 oder 100 Zuschauern.

Endlich mal wieder gemeinsam vor Publikum auftreten, das ist natürlich der große Wunsch für für das Jahr 2022 – auch wenn das Jubiläumsjahr 2021 dann passé ist. Sei es drum: „Machen wir eben zum 31. eine große Show“, meint Beate Andreseck.

