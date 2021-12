Autounfall auf der A39 bei Salzgitter mit zwei Verletzten

Es hat sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A39 bei Salzgitter auf Höhe der Raststätte Hüttenblick in Fahrtrichtung Kassel am späten Donnerstagabend, 16. Dezember, ereignet. Nach Angaben der Feuerwehr Salzgitter waren vier Personen in drei Pkws involviert.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß. Nach der Kollision, waren die drei Fahrzeuge auf der gesamten Fahrspur verteilt. Alle vier Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht, aber nur zwei Personen wurden leicht verletzt.

Fahrbahn gesperrt

Zunächst hieß es, dass ein PKW zusätzlich in Flammen stehen sollte, was sich im Nachgang jedoch nicht bestätigte.

Um den Unfall zu räumen, musste die gesamte Fahrbahn gesperrt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden und mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Der Verkehr staute sich zum Zeitpunkt des Unfalles auf mehrere Kilometer. Unterstützend war auch der Rettungsdienst aus Braunschweig sowie die Werkfeuerwehr der Salzgitter-AG beteiligt.

