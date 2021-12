Unbekannte brechen mehrere Spinde in Salzgitteraner Bad auf

Salzgitter-Bad. Fast 20 Umkleideschränke haben Unbekannte am Sonntag in einer Freizeiteinrichtung in Salzgitter-Bad aufgebrochen. Ihre Beute: Geld und Telefone.

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 15.50 und 16.10 Uhr mindestens 19 Umkleideschränke im Solbad an der Parkallee in Salzgitter-Bad beschädigt und aufgebrochen. Außer Bargeld erbeuteten die Täter laut Polizei Mobiltelefone. Schaden: mindestens 1000 Euro.

Dieselkraftstoff wird aus LKW gestohlen

In vier bekannt gewordenen Fällen entwendeten Unbekannte aus abgestellten Lastkraftwagen an der Porschestraße in Salzgitter-Bad mindestens 1300 Liter Dieselkraftstoff. Der Schaden liege in niedriger vierstelliger Höhe. Tatzeit sei zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, gewesen. Hinweise in beiden Fällen an (05341) 8250.

Einbrecher gelangen nicht ins Haus

Einbrecher sind am Samstag zwischen 13 und 20 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses am Moränenweg in Lebenstedt gescheitert. Es gelang ihnen nach Polizeiangaben nicht, ins Haus zu kommen. Der entstandene Schaden liege bei etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter zu richten: (05341) 18970.

