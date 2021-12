Zwei weitere Impfaktionen für Kinder in Salzgitter

Das Kinderimpfen geht auch in Salzgitter voran. Am Dienstag, 28. Dezember, und tags darauf am Mittwoch finden jeweils von 9 bis 15 Uhr weitere Sonderimpftage für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren statt, wie die Stadt mitteilt.

Um zügig den Bedarf an Impfungen für Kinder zu decken, wird am Dienstag in der Volkshochschule in Lebenstedt, Thiestraße 26a, geimpft und am Mittwoch im SOS-Mütterzentrum in Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße 137. Auf Basis der aktualisierten Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) können Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit Vorerkrankungen immunisiert werden. Auch Kinder ohne Vorerkrankungen können, sofern der Elternwunsch besteht, geimpft werden.

Geimpft wird nur nach Terminvergabe

Die Impfungen werden ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe durchgeführt, um Wartezeiten abzukürzen. Termine für beide Tage können über das Onlineportal des Landes www.impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800 9988665 vereinbart werden. Es stehen pro Tag rund 200 Impftermine zur Verfügung. Auch beim Impfstoff für Kinder ist eine Zweitimpfung notwendig. Diese sind für den 22. Januar und für den 29. Januar geplant. Die dafür notwendigen Termine können vor Ort vereinbart werden.

Was bei der Sonderimpfaktion zu beachten ist: Mitzubringen sind ein personenbezogenes Ausweisdokument des Kindes sowie der oder des begleitenden Elternteils und (wenn vorhanden) der Impfausweis des Kindes. Die Impfungen werden mit dem speziell für Kinder dosierten Impfstoff von Biontech durchgeführt.

red

