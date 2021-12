Gustav Hagemanns Arbeiten werden in Salder gezeigt

Die Städtische Kunstsammlung der Stadt Salzgitter in Salder präsentiert noch bis zum 30. Januar 2022 unterschiedliche Werke von Gustav Hagemann. Der Salzgitteraner Maler und Plastiker wurde am 17. Februar 1891 in Engelnstedt geboren und starb dort am 24. Mai 1982, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Unter dem Titel „Ein Maler als Feldforscher“ sind demnach in der Ausstellung Plastiken und Ölbilder aus dem künstlerischen Lebenswerk von Gustav Hagemann und in seinem Auftrag angefertigte samische Ritzzeichnungen zu sehen, die sich mit seinem Werk seit 40 Jahren in Besitz der Stadt Salzgitter befinden. Die Ausstellung zeigt Hagemann als Maler und Forscher des Lebensalltags und der Welt der Sami, heißt es weiter.

Die beiden Interessen

Die Ausstellung spürt nach Angaben der Stadt beiden Interessen Hagemanns nach: dem Malen nordischer Landschaften und dem leidenschaftlichen Erforschen samischer Kultur. Arbeiten von Gustav Hagemann sind hier neben den Ritzzeichnungen der Samen, die in einem bisher nie gezeigten Umfang präsentiert werden, für die Besucher zu sehen.

Sammeln und Forschen

Bekannt wurde der Künstler laut Verwaltung mit seinen expressionistischen Werken, die er auf seinen Reisen in Norwegen und Finnland fertigte. Die Weite, das Licht, die Natur des Nordens sowie die Kultur der Sami haben den Künstler über das Malen und Zeichnen hinaus zum Sammeln und Forschen angeregt.

Viele Jahre zog es Hagemann monatelang nach Skandinavien, wo er lebte und künstlerisch gearbeitet hat. Während seiner Reisen ergaben sich etliche Kontakte zu den Sami und die Möglichkeit, die Familien auf ihren Wanderungen zu begleiten, erläutert die Stadt. Begeistert von der traditionellen Ritzkunst der Samen und deren Motivreichtum beschloss Gustav Hagemann, eine Reihe Kupferplatten mitzunehmen, um sie Freunden mit der Bitte auszuhändigen, ihre Lebenswelt darauf festzuhalten.

Kultur und Kunst bewahren

„Hagemann war bewusst, unter welchem Druck sich die ursprüngliche Formsprache der Samen mit der immer weiter vorrückenden Zivilisation befand. Der Salzgitteraner versuchte mit seinen Arbeiten, diese Kultur und Kunst zu bewahren. Es entstand eine einzigartige Reihe von Kaltnadelradierungen, die nach seiner Rückkehr ein komplexes Mappenwerk ergaben., heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Januar zu den Öffnungszeiten des Museums in Salder möglich: Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis

17 Uhr.

Der Besuch der Ausstellung ist auf Weiteres mit einem Impf- und Genesenennachweis (2Gplus-Regelung) mit einem medizinischen Mund-Nase-Schutz möglich.

Das Medienzentrum der Stadt Salzgitter hat einen Film über die Ausstellung gedreht, der auf youtube zu sehen ist – https://youtu.be/tXFhUZttbw4

Die Teilnahme an den Führungen durch die Ausstellung ist ausschließlich mit vorheriger Anmeldung möglich: Telefonisch unter (05341) 839-4613 oder -4616, per Mail: stephanie.borrmann@

stadt.salzgitter.de

Die Termine für die Führungen durch die Ausstellung: Sonntag, 2., 9. und 30. Januar, jeweils von

11.15 Uhr an.

Weitere Informationen rund um Gustav Hagemann gibt es auf der Internetseite http://www.gustav-hagemann.de/pages/lebenslauf.html

