Salzgitter. Nicht nur Lebenstedt ist von Verbotszonen für Silvester-Feuerwerk betroffen. Böller sind unter anderem in Gitter verboten an Silvester und Neujahr.

Feuerwerk in Salzgitter Hier sind Silvester-Böller und Feuerwerk in Salzgitter verboten

Der Salzgittersee in Lebenstedt, das Areal rund um den Burgberg in Lichtenberg und am Flugplatz in Gitter sind an Silvester und Neujahr Böller und Feuerwerke verboten, teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Silvester-Verkaufsverbot in Deutschland bedeutet nicht, dass das Abbrennen von Böllern verboten ist

Damit reagiert die Stadt Salzgitter auf die Corona-Pandemie. Laut Mitteilung sollen Menschenansammlungen vermieden werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier ist Feuerwerk in Salzgitter an Silvester und Neujahr verboten

Die Stadt legt fest, dass das Mitführen und Abbrennen von Knallern an folgenden Orten untersagt ist:

Salzgitter- Lebenstedt : Bereich der Parkflächen am Salzgittersee (Nordufer (Reppnersche Bucht), Westufer (Wasserskianlage) und Ostufer (Parkflächen der Straße Zum Salzgittersee)

: Bereich der Parkflächen am Salzgittersee (Nordufer (Reppnersche Bucht), Westufer (Wasserskianlage) und Ostufer (Parkflächen der Straße Zum Salzgittersee) Salzgitter- Lichtenberg : Bereich der Parkflächen des Wanderparkplatzes am Burgberg inklusive Bereich des Aussichtspunktes

: Bereich der Parkflächen des Wanderparkplatzes am Burgberg inklusive Bereich des Aussichtspunktes Salzgitter-Gitter: Straße Zum Schäferstuhl im Bereich des Flugplatzes

Stadt Salzgitter kontrolliert in Lebenstedt, Lichtenberg und Gitter

Weiter kündigt die Verwaltung an, dass an diesen Orten stärker kontrolliert werden wird. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich dort Menschenansammlungen bilden, um in das neue Jahr zu starten.

Böller beschäftigen Salzgitter bereits vor Silvester

Eine Taube soll in Lebenstedt durch Böller verletzt worden sein: Unbekannte verletzen in Salzgitter Taube mit Böller

Das ist die Corona-Lage in Salzgitter

Lesen Sie hier die aktuellen Corona-Zahlen – täglich aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de