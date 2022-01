Corona-Demo in Salzgitter eskaliert – aggressive Stimmung

Salzgitter. Eine unangemeldete Corona-Demo hat am Mittwoch in Salzgitter stattgefunden. Als die Polizei die Versammlung auflösen will, eskaliert die Situation.

Eine unangemeldete Versammlung in Salzgitter hat am Mittwochabend die Polizei gefordert - mehrere Leute hatten sich vor dem Rathaus versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Eine unangemeldete Corona-Demo ist in Salzgitter eskaliert. Die Polizei berichtet von aufgeheizter Stimmung – mehrere Teilnehmer wurden in Gewahrsam genommen. Unter den Teilnehmerinnen waren auch Akteure aus der rechten Szene und Kinder.

Rund 50 Demonstranten haben sich am Mittwochabend vor dem Rathaus in Salzgitter-Bad versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren – dieses aber nicht vorher angemeldet. Als die Polizei um 18 Uhr vor dem Rathaus eintraf, erklärten die Beamten das Treffen per Lautsprecherdurchsage zur Versammlung.

Polizei löst unangekündigte Corona-Demo auf

Den Teilnehmern wurden laut Polizei die relevanten Stellen aus der geltenden Allgemeinverfügung der Stadt Salzgitter vorgetragen. Die Polizei betonte insbesondere, dass eine Maskentragepflicht bestehe und das der erforderliche Mindestabstand eingehalten werden müsse. Nach Schätzungen der Beamten trugen zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Drittel der Teilnehmer keine Masken.

Die Teilnehmer zogen daraufhin vom Rathaus über die Marktstraße in Richtung Klesmerplatz. In der Vorsalzer Straße stoppten die Beamten den Zug schließlich – da sich die Teilnehmer nach wie vor nicht an die Maskenpflicht hielten. Laut Polizei war die Stimmung unter den Demonstranten zu diesem Zeitpunkt bereits aufgeheizt. Sie versuchten gewaltsam die Polizeikette zu durchbrechen.

Teilnehmerinnen leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Polizei gab daraufhin bekannt, dass die Versammlung aufgelöst werde. Gegen Personen, die eine Maske trugen, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Gegenüber denjenigen, die keine Masken trugen, leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Während der Maßnahmen wurden die Polizisten von Personen außerhalb der Gruppe beschimpft und beleidigt. Ein Mann kam dem Platzverweis nicht nach und wurde in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand.

Drei Personen in Gewahrsam – mehrere Strafverfahren

In der Zwischenzeit hatten sich mehrere dunkel gekleidete Personen eine Vermummung angelegt. Die Polizei befürchtete einen bevorstehenden Angriff und alarmierte daher zusätzliche Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, beruhigte sich die Situation.

Insgesamt nahm die Polizei drei Personen in Gewahrsam, es wurden mehrere Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

