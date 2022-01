Salzgitter. Ein Autofahrer in Salzgitter stand unter Drogeneinfluss. In Salzgitter-Bad hat die Polizei ein Auto mit falschen Kennzeichen vorgefunden.

In Salzgitter-Bad hat die Polizei einen Pkw mit falschen Kennzeichen gefunden. (Symbolbild)

Polizei Salzgitter Autofahrer in Salzgitter unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein Autofahrer stand am Dienstagabend, 25. Januar, in Lebenstedt unter Drogeneinfluss. Polizeibeamte überprüften den 42-jährigen Fahrer eines Pkw. Ein Drogentest reagierte positiv. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Lesen Sie mehr:

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Falsche Kennzeichen in Salzgitter-Bad

Die Polizei hat am Dienstag, 25. Januar, ein Auto mit falschen Kennzeichen in Salzgitter-Bad vorgefunden. Die Polizei überprüfte einen 31-jährigen Fahrer eines Skoda. Der Wagen war nicht zugelassen und die Kennzeichen. Der Fahrer hatte die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs an dem Skoda montiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de