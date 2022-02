Salzgitter. Ein Unbekannter hat in Salzgitter versucht, eine Frau in ein Gebüsch zu stoßen und dabei seine sexuellen Absichten kundgetan.

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen auf dem Stadtweg in Salzgitter eine sexuelle Nötigung an einer Frau begangen.

Polizei Salzgitter Täter begeht sexuellen Übergriff an 35-Jähriger in Salzgitter

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Stadtweg in Salzgitter einen sexuellen Übergriff an einer 35-Jährigen begangen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizei Salzgitter soll die Frau von dem Unbekannten angesprochen worden sein. Dieser soll mehrfach versucht haben, sie in ein ein Gebüsch zu stoßen. Die Tat habe sich auf einem Parkweg zugetragen, der rückwärtig der Grundschule am Ostertal in Richtung Konrad-Adenauer-Straße verläuft.

Nachdem der Mann sich vor die Frau gestellt und seine sexuellen Absichten verbal artikuliert hatte, habe er die Frau gepackt und in das Gebüsch gezogen. Die Frau habe sich daraufhin zur Wehr gesetzt und den Mann weggestoßen. Hierbei habe die Frau sehr lautstark „nein“ gerufen. Der Mann flüchtete unerkannt und kann wie folgt beschrieben werden:

Täter: Stoppelbart, kräftige Gestalt, schwarze Kleidung

Männlich, ca. 180-185 cm, hatte einen dunklen Stoppelbart, kräftiger Gestalt, trug eine schwarze Jacke und vermutlich generell dunkle Sachen. Der Hautteint war eher etwas dunkler. Eventuell könnte der Täter eine Mütze getragen haben. Das Alter des Täters könnte um die 40 Jahre liegen. Die Frau erlitt bei der Tat leichte Verletzungen.

Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Insbesondere sucht sie Zeugen, denen eine auffällige männliche Person im Bereich des Tatortes aufgefallen ist. Auch sucht sie Zeugen, die sich an ein prägnantes „nein“ erinnern können. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 bei den Beamten der Polizei in Salzgitter zu melden.

Einbrecher versuchen Glastür einzuschlagen

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, mittels massiver Gewalt ein Glaselement einer Eingangstür einer Tankstelle in der Frankfurter Straße in Salzgitter einzuschlagen. Sie scheiterten laut Polizei jedoch an ihrem Vorhaben und ein Eindringen in die Räume war nicht möglich. Es entstand ein Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Falsche Polizistin versucht Seniorin zu Geldzahlung zu bewegen

Eine dreiste Täterin hat am Mittwochnachmittag versucht, eine 73-jährige Seniorin in der Johannesstraße in Ringelheim zur Zahlung einer Geldsumme zu veranlassen. In dem Telefonat habe sich die Täterin laut Mitteilung als Polizeibeamtin ausgegeben und geschildert, dass die Tochter der Angerufenen in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und sie nunmehr eine hohe fünfstellige Bargeldsumme zahlen müsse. Die Tochter würde sich derzeit in der Polizeiwache befinden. Noch während des Telefonates habe eine vermeintliche Staatsanwältin der Forderung Nachdruck verliehen. Die Seniorin habe jedoch kein Geld ausgehändigt.

Nach Defekt am Reifen kam ein LKW von der Fahrbahn ab

Ein 70-jähriger Fahrer eines LKW ist am Mittwochvormittag von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei fuhr er die Kreisstraße 30 aus Richtung Salzgitter Lebenstedt kommend in Fahrtrichtung Autobahn 36. Auf Grund eines offensichtlichen Reifenschadens kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte im weiteren Verlauf seiner Fahrt insbesondere Teile des Grünstreifens, Felder der Schutzplanke und Leitpfosten. Bei dem LKW verschob sich auf Grund dessen der Containeraufbau. Im weiteren Verlauf musste dieser abgeladen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro. RED

