Lebenstedt. Der Alarm ging am Samstagnachmittag ein. Die Ursache des Brandes im Thomasweg ist noch unklar. Zahlreiche Wehren sind vor Ort.

Im Lebenstedter Thomasweg hat am Samstag ein Keller gebrannt.

Feuer in Salzgitter

Feuer in Salzgitter Einsatzkräfte rücken zu Kellerbrand in Lebenstedt aus

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Kellerbrand in den Thomasweg in Lebenstedt ausgerückt. Die Berufsfeuerwehr war für etwa eine Stunde mit beiden Wachen vor Ort, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt. Personen befanden sich nach Angaben der Wehr während des Brandes nicht mehr im Haus. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Der Artikel wird aktualisiert.

red

