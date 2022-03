Der Landfrauenverein Lutter am Barenberge wird auch 2022 die „Aktion Gelbe Bänder“ als bundesweites Ernteprojekt unterstützen. Ziel ist es, „freie Bäume“ zu markieren, an denen kostenloses Pflücken zum Eigenbedarf gestattet ist. Bereits im September 2021 (Foto) waren sie aktiv. In der Mitte Renate Geldmacher-Ternedde.