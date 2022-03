Einsatzkräfte suchen vermisste Person auf Kanal in Salzgitter

In einer großangelegten Aktion haben die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DLRG am Montagabend gegen 23 Uhr eine vermisste Person in Salzgitter gesucht. Die Suche fand am und auf dem Stichkanal Salzgitter zwischen Beddinger Hafen und dem Werksgelände der Salzgitter AG statt. Mit Booten und Taschenlampen suchten die Einsatzkräfte auch das Wasser ab.

Identität von vermisster Person noch unklar

Um wen es sich bei der vermissten Person handelt und ob die Person bereits gefunden werden konnte, ist noch unklar.

Dieser Text wird in Kürze aktualisiert.

red

