Unfall in Othfresen Glätte lässt Gelenk-Bus bei Salzgitter in Hausfassade rutschen

In Othfresen (Kreis Goslar) in der Nähe von Salzgitter-Bad ist ein Gelenk-Bus verunglückt. In den Morgenstunden, gegen 8.20 Uhr, rutschte ein Gelenk-Bus der Linie 860 (Goslar-Salzgitter) beim Abbiegen von der Hauptstraße (Landesstraße 500) in den Feldberg in eine Hausfassade. Die 17 Fahrgäste in dem Bus – vornehmlich waren es Schüler – blieben unverletzt. Ebenso der 37-jährige Busfahrer.

Auch das Haus blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt. Ein, vom Hausbesitzer im weiser Voraussicht gesetzter Eisenpfosten konnte das Schlimmste verhindern. Ein sichtbarer Sachschaden entstand nur am Bus, der aber fahrbereit blieb. Mit der unbürokratischen Hilfe eines örtlichen Landwirtes wurde der verkeilte Bus freigeschleppt. Im genannten Straßenbereich und der Linienführung kam es bis zirka 9.30 Uhr noch zu Behinderungen.

Nicht der erste Bus-Unfall an dieser Stelle in Othfresen

Für die Othfresener ist ein solcher Unfall an jener Stelle nichts Ungewöhnliches. Immer wieder kommt es beim Abbiegen der Linienbusse auf dem steilen und oft rutschigen Pflastersteinen zu gefährlichen Situationen. Bereits im vergangene Jahr verkeilte sich an selber Stelle ein Bus auf schneeglatter Straße und musste ebenfalls freigeschleppt werden.

Umstritten ist – vornehmlich bei den Anwohnern - auch die Linienführung der Linie 860, die mit der Übernahme durch den Linienbetreiber HarzBus GbR zum 1.April 2019 nachteilig geändert wurde.

