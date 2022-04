Polizei Salzgitter Einbrecher steigen in Baustelle in Engelnstedt ein

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18.30 und 7.45 Uhr, in einen im Bau befindlichen Gewerbekomplex in der Hans-Birnbaum-Straße in Salzgitter-Engelnstedt eingebrochen. Die Einbrecher haben die Räumlichkeiten laut Polizei durchsucht und nach ersten Erkenntnissen stahlen sie verschiedene Maschinen aus dem Kraftfahrzeug-Gewerbe. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise: (05341) 1897-0.

Autofahrer in Lichtenberg ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Streife der Polizei Salzgitter hat einen Autofahrer der zuvor mit einem Auto auf der Burgbergstraße in Salzgitter Lichtenberg unterwegs war kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der PKW von einem 17-Jährigen ohne Führerschein und offenbar ohne Wissen des PKW Halters gefahren wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

