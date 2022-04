Kein Führerschein: Verfolgungsfahrt durch Salzgitter

Weil ein 19-jähriger Autofahrer die Anhaltezeichen der Polizei in der Kattowitzer Straße missachtet hatte, ist es am Freitagnachmittag zu einer Verfolgungsfahrt durch Lebenstedt gekommen. Der Autofahrer flüchtete nach Polizeiangaben durch den Stadtpark, konnte wenig später jedoch gestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrzeuginsassen stellt sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der PKW nicht zugelassen ist. Gegen den Salzgitteraner werden Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Hausfassade in Beddingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in der Hafenstraße eine Hausfassade beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einige Hundert Euro.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte stehlen E-Bike von Baumarkt-Parkplatz in Lebenstedt

Gegen 14.40 Uhr hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag das E-Bike eines Mannes gestohlen, das auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt war. Das gesicherte Fahrrad wurde durch den Täter getragen, der zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Weitere Polizei-Nachrichten:

Trunkenheitsfahrt in Lichtenberg

In der Heerstraße hat die Polizei am Samstag gegen 2.30 Uhr einen PKW aus Hannover angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich laut Mitteilung heraus, dass der 31-jährige Autofahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,05 Promille. Zudem wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Einbruch in Kleingartenverein in Hallendorf

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in einem Hallendorfer Kleingartenverein zu einem Einbruch in eine Kleingartenparzelle gekommen. Es wurden verschiedene Werkzeuge entwendet, schreibt die Polizei. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

20-Jähriger fährt in Lebenstedt mit falschem Kennzeichen

Bei der Kontrolle des Autos eines 20-Jährigen auf dem Hans-Böckler-Ring hat die Polizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr festgestellt, dass dort Kennzeichen angebracht waren, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Gegen den Salzgitteraner wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung im Kleingartenverein „Blühe Auf“ in Lebenstedt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Parzelle des Kleingartenvereins „Blühe Auf“ zu einer Sachbeschädigung gekommen ein Sichtschutzzaun wurde beschädigt. Hierbei entsteht geringer Sachschaden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de