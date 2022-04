Polizei Salzgitter stoppt Drogensünder – Täter zerstören Fenster

Salzgitter. Drei Fenster eines Vereinsheimes in Lebenstedt sind zerstört. Ein 22-Jähriger steht unter Verdacht, unter Drogen Auto gefahren zu sein.

Die Polizei hat am Sonntag in Salzgitter einen 22-jährigen mutmaßlichen Drogensünder mit seinem Auto gestoppt.

Zwischen Mittwoch, 30. März, 20 Uhr, und Sonntag, 3. April, 15 Uhr, haben bislang nicht ermittelte Täter die Scheiben von drei Fenstern am Gebäude eines Vereines in der Neißestraße in Lebenstedt beschädigt.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden jeweils die äußeren Scheiben der doppelt verglasten Fenster eingeschlagen, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf zirka 600 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei: (05341) 18970.

Unter Drogen unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer in Lebenstedt

Gegen 13.15 Uhr hat die Polizei am Sonntag einen Autofahrer erwischt, der unter Drogen unterwegs war. Bei der Kontrolle in der Konrad-Adenauer-Straße ergaben sich bei dem 22-Jährigen Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln, schreibt die Polizei. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem anschließenden Schnelltest. Eine Blutprobe, ein Fahrverbot sowie ein Verfahren waren die Folgen.

