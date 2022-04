Lebenstedt. An der Berliner Straße/Neißestraße wurde die Verkehrsverengung aufgehoben. Die Stadt schildert die Baumaßnahmen und die entstandenen Vorteile.

Die Radwegfurten an der Kreuzung Berliner Straße/Neißestraße sorgen für eine größere Sicherheit für die Fahrradfahrenden.

Freie Fahrt Arbeiten an Kreuzung in Lebenstedt sind abgeschlossen

Gute Nachrichten von der Stadt am Donnerstagmittag: Die Arbeiten an der Kreuzung Berliner Straße/Neißestraße in Lebenstedt sind abgeschlossen. Die Verkehrsverengung wurde aufgehoben. Das sichtbare Neue sind laut Stadt die modernisierten Radwegfurten, damit die Fahrradfahrenden sicher fahren können.

• Als das Positive für die Fahrradfahrenden nennt die Stadt: Die Radwegfurten an der Kreuzung wurden modernisiert, um eine größere Sicherheit für die Fahrradfahrenden zu schaffen. Die Fahrradfahrenden können nun auf „rot“ markierten Radwegfurten fahren. Eine spezielle Ampelschaltung regelt den Verkehr für die abbiegenden Fahrradfahrenden.

• Als das Positive für alle Verkehrsteilnehmenden nennt die Stadt: Der Verkehr auf den Straßen wird in bewährter Weise von der Ampelanlage im Kreuzungsbereich geregelt. Da die Fahrbahnverengung aufgehoben wurde, können die Verkehrsteilnehmenden in der Neißestraße und Berliner Straße in bewährter Weise auf zwei beziehungsweise einer Fahrbahn fahren.

Das wurde generell im Kreuzungsbereich gemacht:

• Um eine größere Sicherheit der Fahrradfahrenden im Kreuzungsbereich zu schaffen, wurden die Radwegfurten näher an den fließenden Verkehr gelegt. Damit bleiben die Fahrradfahrenden in der Sichtachse der Autofahrer.

• Die neuen Radwegfurten wurden im Bereich der Kreuzung mit roter Farbe eingefärbt, damit sie gut erkennbar sind.

• Für den links abbiegenden Radverkehr wurde die Führung mit indirektem Linksabbiegen im Kreuzungsbereich gewählt. Dabei überquert der Radverkehr zunächst die von rechts kreuzende Straße und stellt sich dann auf der markierten Fläche so auf, dass er mit dem kreuzenden Verkehrsstrom die Straße quert, aus der er nach links abbiegen will.

• Der Kreuzungsbereich wurde barrierefrei ausgebaut. Hierzu wurden die Borde entsprechend ausgeführt sowie taktile Elemente im Gehwegbereich eingebaut. Die Ampelanlage wurde entsprechend angepasst, da für den Fahrradverkehr eigene Ampelmasten aufgestellt wurden.

Wieder durchgängig befahrbar

Die Neißestraße und die Berliner Straße sind nun wieder durchgängig zwei- beziehungsweise einspurig befahrbar, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus seien die Ampelanlagen umgerüstet und an den Verkehrsrechner angeschlossen worden. Diese Anbindung sei eine Bedingung für eine Störungsüberwachung in Echtzeit sowie eine optimale Einrichtung von Bevorrechtigungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und von Einsatzfahrzeugen.

Das Projekt werde innerhalb der „Klimaschutzinitiative – Klimaschutz im Radverkehr“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

red

