Radwegsanierung zwischen Salzgitter-Bad und Gebhardshagen

Salzgitter-Bad. Am Montag geht es los. Es gibt mehrere Abschnitte, die die Landesbehörde erläutert. Der Radverkehr an der Landesstraße 472 wird dazu umgeleitet.

Der teils fertige Radweg an der Nord-Süd-Straße.

Die Bauarbeiten zur Sanierung des straßenbegleitenden Radweges auf der Westseite der Landesstraße 472 zwischen Salzgitter-Bad und Gebhardshagen werden nach Angabe der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, am Montag, 11. April, starten. Um die die notwendigen Beeinträchtigungen des Verkehrs zu reduzieren, wird die Maßnahme demnach in drei Bauabschnitte unterteilt.

Im ersten Abschnitt wird der Radweg von der Ampelkreuzung L472/Erzwäsche/Vor der Burg bis zur Abfahrt Engerode erneuert. Der Radverkehr werde während dieser Zeit über die Straße Erzwäsche nach Engerode und von dort wieder auf die L472 geführt – und umgekehrt. Zeitgleich werde ein zweiter Abschnitt des Radweges in Salzgitter-Bad auf Höhe der Feuerwehr saniert. Der Radverkehr werde hier an der Anschlussstelle Salzgitter-Bad Burgstraße über die Engeroder Straße, Elbestraße und Breite Straße nach Salzgitter-Bad und umgekehrt geführt. Es ist nach Angaben der Behörde geplant, die Bauarbeiten in diesen beiden Bauabschnitten nach zirka zwei Wochen abzuschließen.

Nächster großer Abschnitt ab 4. Mai

Ab Mittwoch, 4. Mai, sollen die Arbeiten dann am Radweg zwischen der Anschlussstelle Engerode/Calbrecht und der Anschlussstelle Burgstraße fortgesetzt werden. In diesem Bauabschnitt werde der Radverkehr über die Straße Erzwäsche nach Calbecht, von dort auf die K24 und weiter auf einen parallel zur L472 verlaufenden Feldweg bis zur B248 in Salzgitter-Bad geführt. Eine Umleitung hierfür werde ausgeschildert. Diese Arbeiten würden voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen.

Der Kfz-Verkehr wird einspurig an den Baustellen vorbeigeleitet, so die Behörde weiter. Hierfür werde die rechte Fahrspur in Richtung Goslar gesperrt.

Die Baukosten für diese Maßnahme beliefen sich auf zirka 250.000 Euro. Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer „um Verständnis für die jetzt erforderlichen Bauarbeiten“.

red

