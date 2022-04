Salzgitter: Betrunkener Fahrer knallt gegen Polizeiauto

Ein Funkstreifenwagen der Polizei Salzgitter ist am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Mitleidenschaft gezogen worden. (Symbolbild)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Lebenstedt einen Streifenwagen der Salzgitteraner Polizei beschädigt. Die Polizisten wollten den 39-Jährigen abends in der Neißestraße kontrollieren, weil er zuvor durch eine „sehr unsichere Fahrweise“ aufgefallen war.

Für die Kontrolle hatten die Beamten den Streifenwagen hinter dem angehaltenen Pkw des Salzgitteraners abgestellt und waren ausgestiegen – als das Auto des 39-Jährigen plötzlich rückwärts rollte. „Trotz mehrfachen Rufens seitens der Polizeibeamten reagierte der Fahrzeugführer nicht“, berichtet die Polizei.

Der Wagen stieß gegen das Polizeiauto – an beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Bei dem Autofahrer stellten die Beamten später 2,16 Promille fest. Eine Fahrerlaubnis hatte er auch nicht.

Fahrrad am Lebenstedter Bahnhof gestohlen

Am Freitag, in der Zeit von 5 bis 14.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter ein Damenfahrrad der Marke Zündapp am Lebenstedter Bahnhof gestohlen. Das neuwertige Rad war mit Kabelschloss im Zugangsbereich gesichert. Am Abstellort konnte am Freitag nur noch das durchtrennte Fahrradschloss gefunden werden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Salzgitter an unter (05341) 18970.

In Salzgitter-Bad wiederum hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagnachmittag – zwischen 15 und 17.50 Uhr – ein geparktes Auto auf dem Festplatz am Pfingstanger beschädigt. Der Verursacher fuhr oder ging weiter – Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 825115 zu melden.

red

