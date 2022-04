Willem (von links) und Manuela Bons und Nicole Heinzelmann freuen sich, dass der Kiosk "By Manu" in Cramme so gut läuft.

Kiosk Darum kann man in Cramme jetzt täglich einkaufen

Cramme ist ein kleiner Ort. Doch nun kann man hier einkaufen. Jeden Tag, auch sonntags, hat der Kiosk „By Manu“ an der Breiten Straße von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Doch kann ein Kiosk in einem so kleinen Ort gut laufen?

„Der Kiosk war direkt ein Selbstläufer. Kämpfen mussten wir nie“, sagt Manuela Bons, die den Kiosk betreibt. Hilfe bekommt sie dabei von ihrer Angestellten Nicole Heinzelmann. Auch ihr Mann Willem Bons unterstützt sie. Er kommt aus den Niederlanden, Manuela aus Chemnitz. In Cramme leben sie seit zehn Jahren.

Die Öffnungszeiten sind nach Schichtarbeitern ausgerichtet

„By Manu“ öffnete im November 2021. „Monatelang haben wir hier alles renoviert“, sagt Willem Bons. Bis Januar 2021 war in dem Gebäude ein Dorfladen. „Als der zugemacht hat, haben die Menschen fast geweint – gerade die älteren, die hier nicht so einfach wegkommen“, sagt Manuela Bons. Wie sie jetzt den Laden unterstützen, sei unglaublich. Doch nicht nur Menschen aus Cramme kämen hierher.

Viele aus den umliegenden Dörfern und Pendler würden in „By Manu“ einkaufen. Die langen Öffnungszeiten seien auch deswegen, um die wechselnden Schichten der Arbeiter abzudecken, die hier vorbeikommen. „Besonders beliebt sind die Backwaren“, sagt Manuela Bons. Auch die Wurstwaren von der Fleischerei Bremer aus Flöthe kämen gut an. Das Sortiment habe sich immer weiter vergrößert. Es gibt unter anderem eine Softeis-Maschine, Tabakwaren, Zeitungen, Lotto und eine Post im Kiosk. Auch bei „Too-Good-To-Go“ macht Bons mit. Da können Menschen abends vor Ladenschluss Backwaren abholen, die sonst weggeschmissen würden. Sie sagt: „Das ist eine gute Werbung für uns.“ Darüber, dass der Laden so gut angenommen wird, sei „Manu“ unglaublich dankbar. Fast alle ihre Kunden kennen sie hier mittlerweile schon beim Namen – selbst wenn sie nicht direkt aus Cramme kämen.

Manuela Bons sucht Verstärkung

Aber natürlich fresse der Kiosk viel Zeit. „Freie Tage sind erst einmal nicht geplant“, sagt sie. „Aber das war mir schon vorher klar und ich hatte trotzdem richtig Lust auf den Kiosk.“Manuela Bons würde sich über weitere Verstärkung freuen. Doch die ist nicht leicht zu finden. „Meine Frau steht schon um vier Uhr morgens im Laden und bereitet alles vor, um dann um fünf öffnen zu können“, sagt Willem Bons. Auch eine Mitarbeiterin müsste bereit sein, mal früh, mal spät und auch mal an den Wochenenden zu arbeiten.

Das sei nicht für jeden etwas, lohne sich aber, wenn man Manuela Bohns glauben darf. Sie sagt: „Es macht so einen Spaß, wenn du die Leute glücklich machen kannst. Und die Leute sind glücklich bei uns.“ Dafür nehme sie die Arbeitszeiten gerne in Kauf.

