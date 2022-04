Salzgitter: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit 2,78 Promille

Ein Mann fährt mit einem E-Scooter auf der Straße. In Salzgitter stürzte am Samstag ein solcher E-Scooter-Fahrer – er stand unter Alkoholeinfluss. (Symbolbild)

Die Polizei hat am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad einen 47-Jährigen aufgegriffen, der von einem E-Scooter auf den Gehweg gestürzt war. Bei dem Einsatz stellten die Beamten fest, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,78 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Dieser hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt.

Lesen Sie auch: Corona-Test verweigert- Betrieb aus Salzgitter feuert Mitarbeiter

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Humboldtallee in Lebenstedt wiederum kontrollierte die Polizei am Samstagabend einen 32-jährigen Autofahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei diesem ergab einen Wert von 1,14 Promille. Des Weiteren war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis – und wies zudem Anzeichen weiterer Betäubungsmittel auf. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehr aus Salzgitter: Hier gibt es in Salzgitter schnelle Hilfe für Geflüchtete

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de