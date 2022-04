Frühjahrsmarkt bis Montag Zu Besuch bei Familie Ahrend auf dem Rummel in Salzgitter-Bad

Konrad und Corinna Ahrend mit ihrem Sohn Konrad (links) an der Jaguar-Bahn auf dem Schützenplatz in Salzgitter-Bad.

Salzgitter-Bad. Die Schausteller-Familie Ahrend gastiert in Salzgitter. Zunächst in Salzgitter-Bad, ab Samstag in Lebenstedt. Ein Besuch bei den Ahrends.