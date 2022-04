Lebenstedt. Polizisten greifen zur Waffe und geben Warnschuss ab, als ein aggressiver Mann in Salzgitter mit einer Eisenstange auch auf Beamte losgehen will.

Symbolfoto: Zuerst mit der Faust schlug der Täter in Salzgitter zu, dann griff der aggressive Mann zu einer Eisenstange. Die Polizei musste Warnschüsse abfeuern.

Polizei in Salzgitter

Polizei in Salzgitter Mann will in Lebenstedt mit Eisenstange auf Opfer einschlagen

Zu einem dramatischen Polizeieinsatz, bei dem die Beamten sogar die Dienstwaffe ziehen mussten, ist es in der Nacht zum Donnerstag in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Nach einem Streit in einer Wohnung rastete ein 30-jähriger Mann derart aus, dass er mit einer Eisenstange auf einen 32-Jährigen einschlagen wollte. Mit dieser Eisenstange ging der 30-Jährige laut Polizei später auch auf Beamte los.

Zuerst wurde die Polizei gegen kurz nach 0 Uhr zu einer randalierenden Person in ein Mehrfamilienhaus im Flachsweg gerufen. Die eingesetzten Beamten konnten in einer Wohnung einen leicht verletzten 30-jährigen Mann feststellen. Offenbar war es in der Wohnung zu einem Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem späteren Opfer gekommen.

30-Jähriger greift zu Eisenstange und will auf Kopf des Opfers einschlagen

Im Verlauf des Streites habe der Tatverdächtige den 32-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe der Tatverdächtige eine Eisenstange gegriffen und gezielt versucht, auf den Kopf des 32-Jährigen einzuschlagen. Glücklicherweise verfehlte der 30-Jährige den Kopf des Opfers und flüchtete anschließend.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen finden. Nachdem der Mann die Beamten erkannt hatte, eskalierte die Situation erneut. Der 30-Jährige versuchte laut Polizei mit erhobener Eisenstange auf die Beamten einzuwirken.

Täter bedroht auch Polizeibeamte mit Eisenstange, bis sie zur Waffe greifen müssen

Nachdem der aggressive Mann der Aufforderung der Beamten, die schwere Stange abzulegen, nicht nachkam und weiter auf die Beamten mit erhobener Eisenstange zuging, gaben die Beamten einen Warnschuss ab.

Der Mann konnte schließlich von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Der in der Wohnung verletzte 32-Jährige musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen ein.

