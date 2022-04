Corona sorgt für Vollbremsung bei Salzgitters Leichtathleten

Im Mittelpunkt standen Ehrungen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sportler: Der Kreisverband Salzgitter des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV) hat im Sportheim des MTV Salzgitter seinen diesjährigen Verbandstag abgehalten.

Karl-Heinz Lippold als Vorsitzender des NLV-Kreises eröffnete den Verbandstag. Eingeladen waren Delegierte der Vereine, die Leichtathletik betreiben, Gäste und Vorstandsmitglieder. Nach den Grußworten, unter anderem vom KSB-Vorsitzenden Clemens Löcke, folgten die Ehrungen verdienter Sportler.

Spittler und Raeth werden vom NLV-Kreis Salzgitter geehrt

Mit der silbernen Ehrennadel des KSB wurden Peter Siems und Manfred Spittler für ihr vielseitiges Engagement im Verein geehrt. Das junge Talent Nikolas Raeth (U15) wurde für seine gute Platzierung in der DLV-Bestenliste geehrt. Im Dreisprung liegt er mit 11,19 Metern auf Platz 15 der 30 Besten des DLV.

Seinen Bericht zu den Sportjahren 2020 und 2021 eröffnete Karl-Heinz Lippold so: „Ich bin schon über 50 Jahre ehrenamtlich in und für die Leichtathletik in Salzgitter tätig, aber eine solche Wahlperiode wie die zu Ende gegangene habe ich noch nicht erlebt.“ Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 war Training bis in den Mai hinein nicht erlaubt, der NLV untersagte alle Wettkämpfe bis Ende Juni. Auch wenn sich in den Sommermonaten die Lage etwas gebessert habe, sei es bei dem umfangreichen Hygienekonzept kaum möglich gewesen, eigene Meisterschaften auszurichten. Auch im Jahr 2021 hätten sich die Bedingungen nicht geändert. Immerhin gäbe es seit März wieder eingeschrägtes Training.

Die Zahl der Leichtathleten in Salzgitters Vereinen sinkt

Natürlich habe das auch Auswirkungen auf den Mitgliederstand aller Vereine im Kreissportbund. Waren es zum 1. Januar 2020 noch 583 Leichtathleten, waren zum Stichtag ein Jahr später nur noch 558 Sportler gemeldet.

Aufgrund einer Erkrankung von Sportwart Martin Kaletka wurde dessen Bericht von Matthias Schunke vorgelesen. Auch darin wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie thematisiert. Gelang es noch im Februar 2020, die Bezirks-Hallenmeisterschaften und die Kreis-Crosslaufmeisterschaften auszurichten, seien alle weiteren des vom NLV-Kreises Salzgitter geplanten Veranstaltungen gestrichen worden. Lediglich die NLV/BLV-Meisterschaft der Senioren im Hammerwurf wurde 2021 vom Kreisfachverband ausgerichtet. Außerdem wurden einige vereinsinterne Veranstaltungen durchgeführt. Vor allem Seniorinnen und Senioren starteten bei einigen Meisterschaften von Bezirksebene bis hin zu internationalen Veranstaltungen.

Vorstand des NLV-Kreises Salzgitter wiedergewählt

Nach dem Bericht des Kassenwartes und der Entlastung des Vorstandes erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Zum Vorsitzenden wurde wieder einstimmig Karl-Heinz Lippold gewählt. Der weitere Vorstand wurde ebenfalls einstimmig en bloc bestätigt. Einzig der Posten des Breitensportwarts wurde nicht besetzt.

Unter dem Punkt Verschiedenes wies der Vorsitzende noch auf die Kreismeisterschaften am Samstag, 30. April, im Stadion am Salzgittersee hin. Der Bürgerstiftungslauf finde hingegen nicht statt.

