Impfzentrum des Klinikums Salzgitter schließt seine Türen

Salzgitter. Wegen mangelnder Nachfrage nach Impfungen gegen das Corona-Virus schließt nun zum Wochenende das Impfzentrum am Helios-Klinikum Salzgitter.

Lange Warteschlangen vor den Impfzentren gehören der Vergangenheit an. Reichlich Impfstoff ist vorhanden, die Nachfrage sinkt jedoch überall. Mehr als 10.000 Impfungen wurden im Impfzentrum des Helios-Klinikums Salzgitter nach Angaben der Einrichtung seit der Eröffnung im November 2021 an sieben Tagen in der Woche verabreicht.

Testzentrum bleibt geöffnet

„Ein voller Erfolg. Aber auch wir sehen, dass es kaum noch Nachfrage nach den Impfungen gibt“, wird Klinikgeschäftsführer Sascha Kucera in der Mitteilung zitiert. „Deswegen haben wir uns entschieden, den Betrieb zum 30. April vorerst einzustellen. Unser Testzentrum vor den Toren der Klinik bleibt allerdings weiterhin geöffnet.“

Das Team des Impfzentrums Salzgitter, damals unter der Leitung von Katharina Eschen und später unter der ärztlichen Leitung von Mani Roshan, hatte seinerzeit innerhalb von nur zwei Wochen das Impfzentrum auf die Beine gestellt, um der damals noch großen Nachfrage gerecht zu werden. Als der Kinderimpfstoff verfügbar war, wurde beispielsweise eine spezielle Kinderimpfsprechstunde etabliert. Unter der Leitung von Dr. Younes Roumeih, Chefarzt der Klinik für Kinderheilkunde, wurden so laut Mitteilung 500 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech geimpft.

Freitags wurde zum Late-Night-Impfen eingeladen

Um auch Berufstätigen nach der Arbeit die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen, sei freitags zum Late-Night-Impfen bis 21 Uhr eingeladen worden. „Wir wollten möglichst viele Menschen erreichen. Deswegen haben wir auch mobile Impfteams aufgebaut, um Impfungen in Altenheimen oder Diakonien, an Schulen und Unternehmen zu ermöglichen“, so Mani Roshan.

Sollte im Herbst die Nachfrage wieder steigen, könne der Betrieb innerhalb weniger Tage wieder hochgefahren werden, heißt es.

red

