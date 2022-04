Zwei Männer treten und schlagen auf 19-Jährigen in Salzgitter ein

Salzgitter-Bad. Das Delikt hat sich in der Nacht zu Freitag in der Petershagener Straße ereignet. Tatverdächtig sind ein 18-Jähriger und ein Unbekannter.

In der Nacht zu Freitag ist es in Salzgitter-Bad offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einem versuchten Diebstahl gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren ein 18-jähriger Tatverdächtiger, ein unbekannter Tatverdächtiger sowie ein 19-jähriges Opfer beteiligt an dem Delikt in der Petershagener Straße beteiligt. Weitere Hintergründe sind zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht bekannt, schreibt die Polizei.

Laut Zeugenaussagen soll auf das Opfer mehrfach eingetreten und eingeschlagen worden sein. Der Mann habe hierdurch leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich unter (05341) 8250 zu melden.

