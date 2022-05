Bedrohungslage in Salzgitter-Bad: Mann droht mit Kettensäge

Bei einer von der Stadt Salzgitter veranlassten Räumung ist es in Salzgitter-Bad am Montagmorgen zu einer Bedrohungslage gekommen. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, begleiteten Polizeibeamte die Räumung bei einem 52-jährigen Mann in der Erikastraße. Aus welchen Gründen die Räumung stattfand und ob es sich um den Wohnsitz des Mannes handelt, konnte die Stadt Salzgitter bisher nicht beantworten.

Beim Eintreffen wurden die Beamten zunächst vor ein Hindernis gestellt: Das betroffene Grundstück wurde mit errichteten Zaunelementen mit Ketten und Vorhängeschlössern gegen ein Betreten gesichert. Den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann aggressiv und uneinsichtig.

Mann bedroht Beamte mit einer Machete – Passanten filmen das Geschehen

Mit einer Kettensäge und unter Drohung mit einer Machete und anderen gefährlichen Werkzeugen untersagte er den Beamten das Betreten des Grundstückes und wollte die Räumung verhindern. Durch das professionelle Ansprechen der Polizeibeamten konnte er jedoch beruhigt werden. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen, hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizisten.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. Sie beobachtete zudem, dass Personen, die keine Medienvertreter waren, das Agieren der Polizei und das Verhalten des Mannes filmten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Verbreiten solcher Aufnahmen Persönlichkeitsrechte verletzt.

Einbruch in Einzelhandelsgeschäft in Lebenstedt

Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen in ein Geschäft in der Lebenstedter Gaußstraße eingebrochen. Dabei beschädigten sie nach Angaben der Polizei die Glastür des Geschäfts und stahlen anschließend Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Vandalismus an Lebenstedter Schule: Unbekannte werfen Pflastersteine von Dach

In Lebenstedt sind unbekannte Täter auf das Dach einer Schule am Hans-Böckler-Ring gestiegen. Die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlichen Zugang ins Gebäude und beschädigten im Tatverlauf mehrere Oberlichter. Anschließend wurden noch mehrere Pflastersteine in das Schulgebäude geworfen. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 zu richten.

