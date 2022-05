Unbekannte zerstechen Autoreifen in Salzgitter-Bad

Unbekannte haben am Montag in Salzgitter-Bad die Reifen eines geparkten Autos zerstochen. (Symbolbild)

In Salzgitter-Bad haben bislang unbekannte Täter am Montag drei Reifen eines geparkten Wagen zerstochen. Der VW Caddy parkte laut Salzgitters Polizei in der Burgstraße. Der oder die Täter sollen sich zwischen 12.30 und 18 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht haben. Sie verursachten einen Schaden von mindestens 200 Euro.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250.

red

