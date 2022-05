Schwerer Verkehrsunfall in Salzgitter – Auto überschlägt sich

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Freitagmittag auf der Kreisstraße 50 zwischen Broistedt und Salzgitter-Bleckenstedt gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Guntram Vollmer, berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr in Höhe des Klärwerkes. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dabei das Unfallauto, das von Bleckenstedt kam und mit einem Anhänger unterwegs war, von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem Feld. Dabei wurde der 66-jährige Fahrer eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der Fahrer des Wagens wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße beidseitig gesperrt werden. Im Einsatz neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bleckenstedt. Das deutlich beschädigte Fahrzeug und dessen Anhänger mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden.

