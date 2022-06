Neue Ranzen sorgen für strahlende Kinderaugen in Salzgitter

Salzgitter. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat 50 Ranzen an Erstklässler in Salzgitter verteilt. Zudem gab es einen Ausweis für die Stadtbibliothek.

Strahlende Kinderaugen waren das Ergebnis: Das Deutsche Kinderhilfswerk hat am 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, in Salzgitter 50 Schulranzen an Erstklässlerinnen und Erstklässler verteilt. Damit soll Kindern aus finanziell schwierigen Verhältnissen ein guter Schulstart ermöglicht werden, heißt es in der Mitteilung.

Claudia Keul aus der Stabstelle Kindernothilfe und Förderung des Deutschen Kinderhilfswerkes betonte: „Jedes Kind hat das Recht auf eine gute Schulbildung. Dabei ist der erste Schultag für jedes Kind ein ganz besonderes Ereignis. Doch viele Familien können sich die teure Schulausstattung wie Ranzen, Federmäppchen und Turnbeutel nicht leisten. Eltern haben in der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren oder mussten in Kurzarbeit gehen. Mit unserer Schulranzenaktion wollen wir Kindern aus einkommensschwachen Familien den Schulalltag erleichtern, damit sie ihren Spaß am Lernen behalten.“

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem gab es Leseausweise für die Stadtbibliothek in Salzgitter

Den Rahmen für die Spendenaktion bot die Stadtbibliothek. Außer einem hochwertigen Schulranzen erhielten die Kinder einen kostenfreien Leseausweis und können bei einer kleinen Bastelaktion in die Vielfalt der Angebote hineinschnuppern. „Damit möchten wir Kinder und Eltern einladen, die Stadtbibliothek auch weiterhin als Ort der Bildung, Kultur und Begegnung zu besuchen“, sagt Sylvia Fiedler von der Kontaktstelle Salzgitter des Deutschen Kinderhilfswerkes, die zugleich Leiterin der Stadtbibliothek ist.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Bei der jährlichen Schulranzenaktion wurden bisher Schulranzen im Wert von mehr als vier Millionen Euro verteilt. Die Schulranzen sind mit Utensilien wie einem Turnbeutel, Schreibmaterialien sowie Lese- und Lernheften gefüllt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de