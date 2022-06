Salzgitter. Die Oderstraße in Salzgitter-Gebhardshagen ist am Dienstagmittag kurzzeitig gesperrt gewesen. Die Feuerwehr löschte einen Brand auf einem Balkon.

In Salzgitter-Gebhardshagen hat es am Dienstagmittag auf einem Balkon gebrannt.

Feuer in Salzgitter

Feuer in Salzgitter Feuerwehreinsatz in Gebhardshagen – Unrat brennt auf Balkon

Feuerwehreinsatz in Gebhardshagen: Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr rückten Salzgitters Rettungskräfte in die Oderstraße aus. Dort brannte Unrat auf dem Balkon eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten war die Oderstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wenige Minuten nach der Alarmierung befand sich niemand in der Wohnung. Letztlich brannte ein kleiner Haufen Unrat auf dem Balkon, welcher sich schnell löschen ließ. Neben der Berufsfeuerwehr mit beiden Wachen war auch die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Gebhardshagen im Einsatz.

