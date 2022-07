Zehn Esel sollen Haverlahwiese bei Lebenstedt pflegen

Auch die Forstwirtsauszubildenden sind involviert in das neue Projekt: Auf einem rund zwei Hektar großen Areal bei Lebenstedt sollen in wenigen Wochen Esel einziehen, um die Gehölze zurückzudrängen.

Für den Erhalt und die Funktionsfähigkeit nährstoffarmer Wiesen ist eine regelmäßige Mahd notwendig. Die Natur muss in ihrer natürlichen Entwicklung gebremst werden, da andernfalls solche besonderen Areale keine Zukunft haben, teilen die Niedersächsischen Landesforsten mit. Bei Lebenstedt befindet sich demnach ein Magerrasen, der sich dort auf nährstoffarmen Böden entwickelt hat. Sogar Orchideen könnten dort gedeihen. Neben den seltenen Pflanzen seien auch seltene Tiere an solchen Standorten zu finden.

„Die natürliche Entwicklung sorgt aber derzeit dafür, dass Fichten, Birken, Erlen oder Lärchen Fuß fassen und das Gebiet nach und nach bewalden. Der Magerrasen wird verschattet und ist früher oder später nicht mehr vorhanden. Mit dem Verschwinden verschwinden auch die Tier- und Pflanzenarten, welche teilweise nur noch auf solchen Standorten zu finden sind“, wird Michael Lücke, Naturschutzförster im Forstamt Liebenburg, in einer Mitteilung zitiert.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nachwuchs befasst sich mit Thema Naturschutz

Auch der Forstwirtsnachwuchs habe dies vor der Gesellenprüfung vermittelt bekommen. Er bereite sich durch diese Maßnahme auf das Thema Naturschutz vor. Das rund zwei Hektar große Areal solle geschützt werden. Dazu, so die Landesforsten, sollen hier in wenigen Wochen Esel einziehen, um die Gehölze zurückzudrängen: „Esel sind die ,Mulcher’ unter den Vierbeinern. Sie fressen besonders gerne die verholzten Pflanzen. So verhelfen sie langfristig den krautigen Arten wieder zu Sonnenlicht, die dann wieder dort wachsen können. Auch die Hinterlassenschaften der Esel werden weitere Tier- und Pflanzenarten anziehen“, beschreibt der Naturschutzförster.

Mit Abgrenzungen sollen Bäume geschützt werden, die die Esel nicht anfressen sollen. Foto: Landesforsten Niedersachsen

Die Vierbeiner unterschieden dabei natürlich nicht, welcher Baum nicht angerührt werden soll. „Die Bäume, die wir erhalten wollen, müssen wir deshalb nun vor den Eseln schützen“, so Lücke. Die Forstwirtsauszubildenden des dritten Ausbildungsjahres aus dem Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum hätten sich kurz vor ihrer Gesellenprüfung dieser Aufgabe angenommen. Die einzelnen Obstbäume und Eichen, welche auf der Fläche verbleiben sollen, schützten sie mit einem dreieckigem, fast zwei Meter hohen Lattenzaun. So könnten die Esel keinen Schaden anrichten.

Esel sind robust

Die zukünftigen Bewohner des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets Haverlahwiese werden aus einer Gruppe von gut zehn Eseln bestehen. Die Großen Haus-Esel seien robust und kämen für gewöhnlich in kargen Steppen oder Wüsten vor, so Susanne Goos, Pflegerin der Esel: „Wir planen, sie Ende Juli auf die Wiesen zu bringen. Die vierbeinigen Landschaftspfleger werden dann die Arbeit aufnehmen und die Wiesen offenhalten. Esel vertragen den Verbleib in der Natur gut. Nichtsdestotrotz werden wir die Tiere mindestens einmal täglich besuchen, da sie für mich Familienmitglieder sind.“

Aufgrund ihrer Herkunft vertrügen die Tiere trockenes warmes Wetter sehr gut. Sobald die Temperaturen fallen und nasses Wetter Einzug hält, sollen die Tiere das Gebiet verlassen und ins Trockene ziehen. Doch bis in den Spätherbst sollte die Witterung die Beweidung zulassen. Um alle Bäume zu schützen, die nicht von den Eseln angefressen werden sollen, waren weitaus mehr als 20 Schützer für die Bäume zu bauen, heißt es abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de