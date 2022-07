Tierheim Salzgitter: Paula muss man verstehen können

Amor ist im Auftrag der Liebe unterwegs – und nun sucht er für die Tierheimhündin Paula das passende Herz, in das sie sich verlieben darf. Die 14-jährige Terrier-Mix Dame wohnt seit Februar im Tierheim Salzgitter und ist nun das Tier der Woche.

Die kleine schwarze Fellnase Paula musste im Frühjahr aus ihrem gewohnten Umfeld ausziehen. Ihr Herrchen erkrankte und war leider nicht mehr in der Lage, sich um die Hündin zu kümmern. Ein Umstand, der allen Beteiligten das Herz schwer machte, berichtet Benjamin Kozlowski, 2. Vorsitzender des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung. Deshalb haben die Tierpflegerinnen des Tierheims in Salzgitter-Bad den Liebesboten auf die Reise geschickt, um für Paula das passende Zuhause zu finden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie ist zuweilen verunsichert

So niedlich wie Paula auf den ersten Blick scheint, ist sie leider nicht immer. In Situationen, in denen ihr etwas unheimlich vorkommt oder Unbehagen auslöst, wird sie verunsichert und neigt zum Beißen. Dabei ist es für Paulas künftige Halter wichtig, ihre Körpersprache zu verstehen, um nicht ungewollt zwischen ihre Beißerchen zu geraten, so Kozlowski weiter. Aufgrund ihrer Größe mag sie für so manchen Hundeanfänger wie ein Schoßhund wirken, den man auch gerne mal mit sich herum trägt. Die vergangenen Monate im Tierheim haben gezeigt, dass Paula weder eine Schoßhündin ist, noch getragen werden möchte. Ihr ist es ganz recht, wenn sie mit allen vier Pfoten sicheren Bodenkontakt hat.

Grundsätzlich verträgt sich das Tier der Woche mit anderen Hunden, doch in ihrem Zuhause möchte sie ihr menschliches Rudel für sich allein haben und im Mittelpunkt stehen. Andere Artgenossen würden sie hier nur stressen. Außerdem teilt sich die Fellnase nur sehr ungern den Futternapf.

Einmal im Jahr zum Tierarzt

Für ihr Alter befindet sich Paula in einer gesundheitlich guten Verfassung. Lediglich eine verdickte Herzwand sorgt dafür, dass sie zu einer jährlichen Kontrolluntersuchung zum Tierarzt muss.

Lesen Sie auch:

Rock- und Jazzworkshop – halbe Teilnehmerzahl, voller Erfolg

„Nullbock“ und Freunde rocken den Salzgittersee

IHK gründet einen regionalen Wirtschaftsausschuss Salzgitter

Die Tierschützer suchen für Paula hundeerfahrene Menschen, die ihr Sicherheit geben und ihr in unbekannten Situationen stressfrei und ruhig zur Seite stehen. Kinder und andere Hunde sollten nicht im Haushalt leben.

Kontakt

Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.

Tierheim & Geschäftsstelle: Am Pfingstanger 40, Salzgitter-Bad, (05341) 47886 (Telefon), (05341) 175387 (Fax)

www.tierheim-sz.de, www.facebook.com/tierheimsalzgitter

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de