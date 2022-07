Brände sorgen für Zugausfälle zwischen Salzgitter und Goslar

Liebenburg. Für 90 Minuten gab es am Dienstagnachmittag eine Streckensperrung. An gleich zwei Orten brannte es. Offenbar löste ein Zug beide Feuer aus.

„Doppelter Einsatz“ hieß es am Dienstagnachmittag für Feuerwehren aus der Gemeinde Liebenburg, als gegen 15 Uhr die Sirenen über Othfresen aufheulten. Zunächst wurde ein Flächenbrand am Bolzplatz bei Heißum gemeldet, nahe des Bahndamms. „Die Fläche betrug vielleicht 50 bis 100 Quadratmeter“, beschrieb der Othfresener Ortsbrandmeister Dennis Dorn den Umfang des Einsatzes. Die Fläche war schnell abgelöscht.

Durch die Einsatznähe zu den Bahngleisen und um eine Gefährdung der Feuerwehrkräfte auszuschließen, wurde die Bahnstrecke Goslar-Ringelheim bereits zu jenem Zeitpunkt in beide Richtungen gesperrt, so Dorn.

Noch während des Einsatzes am Heißumer Bahndamm ereilte die Othfresener Feuerwehr dann der zweite Alarm: Diesmal lag die Einsatzstelle in der Othfresener Feldmark in Richtung Salzgitter-Hohenrode, ebenfalls an der Bahnlinie, nahe des Aussiedlerhofes „Am Bahnposten 25“. Dort hatten zwei Bahnarbeiter die brennende Böschung während ihrer Arbeiten bemerkt. Beherzt setzten sie ihren Bagger ein, um die Flammen am Überlaufen auf ein nahes, östlich der Bahngleise gelegenes Weizenfeld zu hindern. Das Vorhaben gelang und verhinderte schlimmen Schaden. Die anrückenden Feuerwehren aus Liebenburg und Upen löschten auch diese Feuer binnen kurzer Zeit. Die Größe der Schadensfläche betrug auch in diesem Fall nicht mehr als geschätzte 100 Quadratmeter.

Nach ersten Erkenntnissen war der Verursacher beider Brände ein aus Richtung Goslar kommender Zug, der bei Hohenrode gestoppt wurde, so die Informationen von vor Ort. Auch die Bahnarbeiter hatte auf die erforderliche Sperrung der Bahnstrecke bei ihrer Meldung des Feuers hingewiesen. Die Sperrung wurde nach etwa 90 Minuten wieder aufgehoben.

