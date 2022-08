Eineinhalb Tage lang suchte die Polizei in Salzgitter nach einer vermissten 15-Jährigen. An einem Dienstag fand man Anastasias Leiche. Zwei Mitschüler, 13 und 14, sind verdächtigt, sie ermordet zu haben. Nur einer von beiden sitzt in Untersuchungshaft. Der Jüngere der beiden kann mit Mitteln des Strafrechts nicht verfolgt werden. (Archivbild)