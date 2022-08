Unfall in Lebenstedt: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Lebenstedt. In Salzgitter Lebenstedt stießen am späten Freitagabend zwei Fahrzeuge ineinander. Bei dem Unfall verletzten sich drei Personen, eine davon schwer.

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen ereignete sich am späten Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf der Neißestraße in Salzgitter Lebenstedt. Wie Ronja Behnke, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr Salzgitter berichtet, kam es im Kreuzungsbereich an der Ecke Ludwig-Erhard-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person in einem Schwarzen Ford eingeschlossen.

Mittels eines schweren technischen Gerätes mussten Rettungskräfte die linke hintere Fahrzeugtür heraustrennen, um den Insassen zu befreien. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Braunschweiger Klinikum. Rettungskräfte versorgten zwei weitere verletzte Personen auf eigenen Wunsch nur vor Ort.

Ein Abschlepper transportierte das erheblich beschädigte Fahrzeug ab. Der andere beteiligte Pkw konnte seine Weiterfahrt fortsetzen. Die Ursache des Unfalles ist laut Polizei eine mutmaßliche Missachtung der Vorfahrt. Für die Unfallaufnahme sperrten die Beamten den Kreuzungsbereich temporär.

lux

