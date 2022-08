Lebenstedt. Zwei Täter schlagen und bestehlen am Sonntagmorgen einen 22-Jährigen. Zuvor hatten sie ihn in ein Gespräch verwickelt. Das ist bekannt:

(Archivbild) Zwei unbekannte Täter haben einen 22-Jährigen am Salzgittersee bestohlen und schlugen ihm ins Gesicht. Die Polizei Lebenstedt sucht Zeugen.

Polizei Salzgitter Raubüberfall am Salzgittersee: 16-Jähriger flüchtig

Ein 22-jähriger Mann aus Salzgitter ist am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr am Salzgittersee Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, habe sich der 22-Jährige mit Freunden in Höhe des Regattaturmes aufgehalten.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen dann erschienen sein, um ihn abseits der Freunde in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich habe man ihm aus der Hose die Geldbörse und Kopfhörer gezogen und gestohlen.

Im weiteren Verlauf sollen die Täter ihrem Opfer zudem ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend seien beide Täter vom Salzgittersee in unbekannte Richtung geflüchtet.

Ein Täter soll circa 16 Jahre alt sein, der andere etwas älter und mit einer blau-weißen Adidas-Jacke bekleidet. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer (05341) 18970.

