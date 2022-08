Alarm an der Wolfenbütteler Straße. In einer SB-Filiale der Sparkasse kam es am Montagabend zu starker Rauchentwicklung.

Polizei Salzgitter Feuerwehreinsatz in Thiede: Rauchentwicklung in Bankfiliale

Wenn es um die Sicherheit von Bankfilialen geht, herrscht in der gesamten Region gerade besonders große Sensibilität. Zu viele Geldautomatensprengungen gab es zuletzt – auch in Thiede.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Montagabend in Salzgitter-Thiede an der Kreuzung Frankfurter Straße - Wolfenbütteler Straße gekommen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thiede und der Berufsfeuerwehr Salzgitter wurden wegen eines ausgelösten Brand- und Einbruchsmelders in einer SB-Bankfiliale alarmiert.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, der Qualm drang durch die offenen Fenster nach draußen. Wie Einsatzleiterin Ronja Behnke feststellte, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Weil keine offenen Flammen sichtbar waren, vermutet sie, dass es sich um Nebel der bank-eigenen Selbstschutzanlage handeln musste, die wegen des ausgelösten Einbruchmelders aktiviert wurde.

Um klare Sicht zu erhalten, führte die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen durch und konnte den Einsatz nach kurzer Zeit beenden.

