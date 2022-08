Salzgitter-Thiede. Die Freiwillige Feuerwehr rückt an, Gras und Gebüsch stand an der Steterburger Siedlung in Brand. Die Flammen waren zum Glück schnell gelöscht.

Es hätte schlimmer kommen können: Dank dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Thiede war ein Grasnarbenbrand am Brotweg in Steterburg schnell gelöscht.

Feuerwehr Salzgitter Feuerwehreinsatz am Brotweg in Thiede: Brand schnell gelöscht

Es war der erste von insgesamt drei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Thiede an einem Tag. Per Sirene wurden die Einsatzkräfte am frühen Montagabend alarmiert. An der Steterburger Hochhaussiedlung Brotweg wurde gegen 17.30 Uhr ein Brand in einem kleinen Waldstück gemeldet.

Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite berichtet, stellte sich vor Ort nach kurzer Lageerkundung heraus, dass sich das Feuer auf nur circa zwei Quadratmeter beschränkte. Die glimmende Fläche konnte innerhalb von knapp 30 Minuten abgelöscht werden, die Kameraden waren damit schnell wieder zurück im Gerätehaus. Die Brandursache ist bisher unklar.

